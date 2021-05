Saiba como ter direito ao auxílio-doença caso esteja com Covid-19

A resposta para esta dúvida é sim. O cidadão trabalhador pode ter direito ao auxílio-doença, porém para isso é necessário comprovar, tendo a documentação médica, atestando que deu positivo para o vírus com o tempo necessário de afastamento.

Quais são os requisitos gerais para requerer o auxílio-doença?

É necessário ter carência mínima de 12 contribuições mensais à Previdência Social; Deve estar na qualidade de segurado, estar filiado ao INSS; Comprovar a incapacidade temporária para o trabalho.

O auxílio-doença só pode ser requerido após 15 dias, se neste prazo o segurado ainda estiver incapacitado ele poderá requerer o benefício. Mas a uma exceção, em casos de contaminação por Coronavírus, o auxílio-doença poderá ser requerido desde o primeiro dia de afastamento.

Como solicitar o benefício?

Para solicitar o auxílio-doença, o segurado pode realizar pela porta do Meu INSS, ou através do aplicativo, para fazer isso deve o segurado criar uma senha de acesso, se ele ainda não tiver cadastro no site.

É primordial que o cadastro esteja atualizado, para requerer o benefício no Meu INSS, o cidadão precisa anexar o atestado médico no seu requerimento e também declarar a responsabilidade pelo documento que está sendo enviado.

Ressaltando ser muito importante que a documentação médica esteja legível e sem rasuras, tendo a necessidade do atestado constar as seguintes informações:

Tempo estimado do tempo de repouso; Informação sobre a doença ou o número da Classificação Internacional de Doença; Assinatura e carimbo do médico, com registro do Conselho Regional de Medicina.

FONTE: D24AM

Comentarios