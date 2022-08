Saiba como solicitar benefício de estacionamento gratuito em Manaus

MANAUS — De janeiro a julho deste ano, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), expediu 5.407 credenciais de estacionamentos para idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs). Destas, 4.449 emissões foram de idosos e mais 756 de PcDs.

O chefe do Serviço de Atendimento Especial (SAE) do IMMU, Jean Carlos Auzier Sobreira, destacou a importância desta documentação. “Atualmente, Manaus tem mais de 250 mil idosos e muitos dirigem e, por isto, devem expedir a credencial. Este é um dos motivos pelos quais queremos atingir o público cada vez maior. A prefeitura já expediu mais de 50 mil credenciais de estacionamento e este número deve aumentar, por isso, solicitamos que o cidadão que ainda não retirou a credencial que faça o agendamento e venha ao órgão para expedir o documento”, disse.

A credencial, que autoriza o estacionamento em vaga especial, pode ser emitida por idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência. Os interessados devem fazer agendamento no site do IMMU, no link.

Durante a credencial, os idosos precisam apresentar os seguintes documentos:

comprovante de residência atualizado;

cópia de RG e CPF.

Para as pessoas com deficiência também é necessário a apresentação de:

laudo médico constando diagnóstico;

CID;

carimbo e assinatura do médico especialista.

O documento tem validade de cinco anos.

Por assessoria