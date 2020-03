Saiba como fica o tempo na região Norte nesta segunda

O Norte do país tem, nesta segunda-feira (9), tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte da região, exceto na faixa centrossul do Tocantins, onde fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, e em Roraima, que fica com o tempo parcialmente nublado a nublado.

A temperatura mínima na região é 18ºC e a máxima de 36ºC. A umidade relativa do ar varia de 30% a 100%.

*As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

