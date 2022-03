Saiba como emitir o título de eleitor online; prazo termina dia 4 de maio

Acaba no dia 4 de maio, em pouco mais de um mês, portanto, o prazo para os jovens de 16 a 17 anos do País tirarem seu primeiro título de eleitor. Também podem obter o documento pessoas com 15 anos que farão aniversário até o dia 2 de outubro. Desde o ano passado, é possível fazer online a emissão do primeiro título.

De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, o voto é facultativo para quem tem 16 ou 17 anos, e passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos.

O prazo é o mesmo para quem tem 18 anos e nunca tirou o documento, para adultos que precisam transferir o domicílio eleitoral ou para regularização da situação do cidadão que por algum motivo está em débito com a Justiça Eleitoral.

Como emitir

Primeiro deve-se utilizar o sistema TítuloNet, por computador, tablet ou celular.

Além de preencher o requerimento com dados do futuro eleitor, é preciso anexar pelo menos quatro fotografias (selfie e documentos) ao requerimento para comprovação da identidade.

Por fim, é necessário juntar um comprovante de residência.

Homens com idade entre 18 e 45 anos devem enviar ainda o comprovante de quitação do serviço militar.

O pedido de emissão também pode ser acompanhado pela internet: basta acessar a guia Acompanhar Requerimento e informar o número do protocolo gerado na primeira fase do atendimento.

Campanha

Desde o início de setembro de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove a campanha Bora Votar!, que incentiva o alistamento e o voto consciente dos jovens de 16 e 17 anos, que, mesmo não sendo obrigados a votar, podem escolher seus representantes nos Poderes Executivo e Legislativo.

