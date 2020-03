Saiba as atividades que já foram suspensas após chegada do coronavírus no AM

Antes e após a chegada do coronavírus no Amazonas, confirmada nesta sexta-feira (13), inúmeras atividades já estão sendo suspensas. Serviços públicos, grandes eventos, aulas em universidades já estão entre os serviços paralisados, mas lista pode aumentar.

O isolamento segue orientação do Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar propagação do novo coronavírus (Covid-19), é preciso evitar aglomerações com mais 500 pessoas, principalmente em locais fechados, e manter uma distância mínima de um metro de outros humanos.

Bandas e Blocos

Estão canceladas as bandas e blocos do Carnaval de Rua, que contam com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e que seriam realizadas neste sábado, 14, e domingo, 15.

Campus Party

Uma das primeiras suspensões de grande impacto aqui no Estado, foi do maior evento de cultura digital no mundo, Campus Party Transire Amazônia, que aconteceria do dia 18 ao dia 22 de março, na Arena da Amazônia, mas precisou ser adiado, por medida de segurança. Uma nova data deve ser divulgada pela organização em breve.

Ufam

Outra grande suspensão de grande impacto social foi das aulas na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que havia acabado de começar o ano letivo de 2020. O reitor da instituição Sylvio Puga divulgou nota adiando as aulas até o próximo dia 30 de março, ou seja, por um período aproximado de 15 dias. A medida começa a valer já na próxima segunda-feira (16).

Show de padre Reginaldo Manzotti

O evento religioso “Amazônia Canta a Esperança”, que ia contar com um show da atração nacional padre Reginaldo Manzotti no Sambódromo às 20h, deste sábado (14), foi cancelado. Uma nova data para o evento deve ser informado pela organização em breve.

Visita em presídios

As visitas nos presídio de Manaus também foram suspensas por tempo indeterminado, seguindo decisão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap-AM), divulgado ontem (13), após a confirmação do primeiro caso de Covid-AM, em Manaus.

Aulas

As autoridades municipais e estaduais não descartam suspender também as aulas nas redes públicas de ensino de Manaus e do Amazonas, mas até o momento, julgam não ser necessário.

TCE-AM

O isolamento também chega a alguns órgãos públicos. O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) suspendeu o abertura do ano letivo da Escola de Contas, que aconteceria a partir da próxima segunda-feira (16), com a participação ilustre do ministro do STF, Luís Barroso. Uma nota data será divulgada em breve.

ALE-AM

A neste sábado (14), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Ale-AM) anunciou uma séria de medidas que serão adotadas na casa para proteger os parlamentares do Covid-19. Entre as principais medidas está a suspensão, por 20 dias, de todos eventos coletivos que não estejam diretamente relacionados às atividades legislativas do Plenário e das Comissões.

Serão mantidas as Sessões Plenárias Ordinárias, que acontecem às terças, quartas e quintas, apenas diminuindo o número de servidores dentro do plenário. O acesso às dependências da Assembleia também será restrito aos deputados, servidores, terceirizados, autoridades e imprensa, salvo sobre prévia autorização.

A Comissão de Defesa do Consumidor da ALE-AM também irá intensificar os trabalhos para fiscalizar os preços praticados nos estabelecimentos que vendem álcool em gel e outros produtos muito procurados pela população durante a pandemia do Covid-19.

Outras medidas

De maneira emergencial, a Prefeitura de Manaus cancelou a edição do projeto itinerante “Prefeitura + Presente”, que seria realizado neste sábado, 14, no bairro Japiim, zona Sul. Se houver necessidade, outras medidas emergenciais de prevenção serão adotadas pelo município.

Já em relação aos espaços culturais, como o Centro Cultural Óscar Ramos e o Museu da Cidade de Manaus, o funcionamento permanece normal no momento. Aparelhos interativos compartilhados pelo público, no entanto, como óculos de realidade virtual, não terão uso permitido.

Fonte: MANAUS ALERTA

