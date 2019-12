Rússia testa Internet ‘alternativa’ com sucesso

A Internet como a conhecemos foi ‘desligada’ na Rússia, na passada segunda-feira, dia 23 de dezembro, para ser feito um teste com à RuNet, a rede que o país está a criar. Este foi realizado “com sucesso” e os utilizadores “não notaram” qualquer diferença.

Apesar destas alegações do Ministério das Comunicações, os detalhes que envolvem esta operação ainda não foram revelados na totalidade ou bem explicados. Os resultados, conta a BBC, vão agora ser apresentados ao presidente russo, Vladimir Putin.

Esta intranet pretende ser uma alternativa à Internet que ‘serve’ o resto do mundo. O teste à RuNet pretendeu garantir a “segurança” da estrutura desta Internet em caso de ataque cibernético proveniente de outro país, explica, por sua vez, o The Telegraph.

“Os resultados do teste mostraram que tanto as autoridades como as operadoras estão prontas para reagir eficazmente aos riscos e ameaças que podem emergir e assegurar o bom funcionamento da Internet e da rede de telecomunicações”, disse o ministro Alexei Sokolov, citado pela publicação.

O ‘desmantelamento’ da Internet é uma das preocupações que alguns especialistas já levantaram, assim como o facto de o governo passar a poder controlar aquilo que os cidadãos podem ver e consultar.

Este novo sistema deverá entrar em funcionamento em 2021.

Por NAM

Comentarios