Rússia destrói maior avião do mundo perto de Kiev, diz Ucrânia

A Ucrânia informou que o maior avião do mundo, chamado de “Mriya” (sonho, em ucraniano) foi destruído pela Rússia no aeroporto Antonov, em Hostomel, próximo de Kiev, capital do país.

“Vamos reconstruir o avião. Cumpriremos nosso sonho de uma Ucrânia forte, livre e democrática”, diz a publicação da Ucrânia nas redes sociais.

O avião foi produzido durante a década de 1980 por Antonov Design Bureau e era o único em todo o mundo. O Mriya poderia comportar mais de 1,5 mil pessoas.

“A sua recuperação custará mais de 3 bilhões de dólares e levará muito tempo. A Ucrânia fará todos os esforços para que este trabalho seja pago pelo estado agressor”, escreveu Ukroboronprom, fabricante de armas estatal ucraniana.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, também usou as redes sociais para falar da destruição do maior avião do mundo. “A Rússia pode ter destruído nosso ‘Mriya’. Mas nunca poderão destruir o nosso sonho de uma forte, livre e democrática Ucrânia”, escreveu.

Segundo o governo da Ucrânia, o ditador de Belarus, Aleksander Lukashenko, “assumiu a responsabilidade de garantir que todos os aviões, helicópteros e mísseis que estão em território bielorrusso permanecerão no solo durante a viagem, a reunião e o retorno da delegação ucraniana.”

A guerra entre os dois países teve início na quinta-feira (24). Durante o fim de semana, as tropas russas tem avançado sobre Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ UOL