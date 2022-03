Rússia ataca base militar na fronteira com a Polônia e deixa 35 mortos

As tropas russas atacaram o Centro Internacional de Manutenção e Segurança da Paz (IPSC), localizado na cidade ucraniana de Yavoriv, na manhã deste domingo (13). O bombardeio deixou 35 pessoas mortas e outras 134 feridas, segundo autoridades do país.

O local fica a 25 quilômetros de distância da fronteira da Polônia, também é próxima de Lviv, no noroeste da Ucrânia. Os feridos foram encaminhados a um hospital próximo.

De acordo com o governo local, a Rússia disparou oito mísseis que atingiram o IPSC. O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, disse que a ofensiva foi “um ataque terrorista à paz e à segurança, próximo à fronteira com a União Europeia e Otan”.

O IPSC é uma base militar de grandes proporções utilizada para o treinamento de militares, sobretudo para missões de paz, atuando em conjunto com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A base é utilizada por outras nações como centro de treinamento, as autoridades locais não souberam informar ainda se havia militares de outros países no IPSC no momento do ataque aéreo russo.