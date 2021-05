Ruivinha de Marte vira celebridade nas redes sociais

Anny Bergatin, 24, mais conhecida como ‘Ruivinha de Marte’, está conquistando seu espaço nas redes sociais. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 4 milhões e meio no TikTok, a influenciadora digital produz um conteúdo humorístico e já até participou de videoclipe nacional.

Ruivinha de Marte nasceu em Urucará (a 261 quilômetros a leste de Manaus) e veio morar na capital, 2006, com a família. Ela visitou a cidade dois anos antes e se apaixonou. Desde criança, sempre teve o sonho de ser artista, motivo que a fez já traçar os caminhos da carreira.

“Eu sempre quis ser artista. Precisava ser famosa. Eu sou fã da Joelma e dançava muito as músicas dela. Eu assistia a TV, via as pessoas cantando e me inspirava nelas. Por um momento, achei que nunca chegaria minha vez”, contou a humorista.

Sua trajetória na internet começou nem sempre foi mil maravilhas. Ela chegou a ter uma conta no Instagram de humor, com 6 mil seguidores. Um dia, descobriu que sua conta havia sido ‘hackeada’, situação que quase a fez desistir do sonho.

“Eu já tinha uma história que deu muito trabalho. Eu só postava os vídeos lá, não tinha salvo mais, eu desisti do humor em 2014, não quis mais, abandonei a carreira”, contou Ruivinha sobre o momento delicado.

Os anos se passaram e ela retornou a produzir conteúdo, desta vez, em uma nova rede social. Antes com seu nome e depois com a Ruivinha de Marte. A humorista conta que escolheu ‘Ruivinha’ depois de pintar o cabelo por conta de uma decepção amorosa. Seu objetivo era mudar, e foi o que aconteceu. Já ‘Marte’ ela acrescentou por seus vários talentos.

“Mudei meu nome, não queria nada sério. Mudei de cabelo e coloquei Marte porque eu fazia várias coisas, sou de outro planeta. Sem contar que no fim da palavra Marte tem Arte, que é o que amo fazer”, destacou Anny.

Em uma fase da vida, a humorista chegou a pintar quadros, ela mesma fazia as vendas e entregava o material. Foi sua renda financeira durante um tempo. Os anos se passaram e a jovem cheia de talentos entrou na faculdade de Jornalismo. No próximo ano já finaliza o curso.

De Urucará para Youtube

Quem acompanha a humorista nas redes sociais nem imagina os desafios enfrentados para sua família se estabilizar na capital. Segundo ela, tudo era novo e desafiador, com dificuldades, mas sempre está buscando melhorias.

Hoje, ela mora com os pais, a irmã e um primo. Em um vídeo publicado no Instagram, quando completou 1 milhão de seguidores, na semana passada, ela agradeceu a mãe disse que sempre recebeu o incentivo dela.

A meta pessoal era viralizar na internet com a música do cantor Nedson O Ferinha e foi isso que aconteceu, com direito a convite para participação em videoclipe. Depois de um vídeo gravado com a música ‘Na Ponta do Pé’, chegar até o cantor, ele mesmo a chamou para que ela participasse da gravação.

“Eu já tinha essa meta, como viralizei com a música dele, ia ser muito legal se o cantor me chamasse, eu até postei nos meus ‘histories’. Quando passou uma semana, do nada, ele mandou mensagem: ‘Ei, tá afim de ir para Aracaju pra gente gravar?’” relatou a humorista.

O convite foi aceito na mesma hora. Mas para ir até Aracaju (SE), Ruivinha enfrentou um de seus medos: avião. Ela precisava ir, então focou no clipe que ia gravar e foi ao encontro tão esperado com o cantor Nedson O Ferinha. Depois de publicado, o videoclipe com a humorista é um sucesso.

FONTE: D24AM

Comentarios