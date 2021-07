Ruivinha de Marte participa do programa Hora do Faro e ganha R$ 16 mil

A influencer amazonense Any, mais conhecida como Ruivinha de Marte, participou do programa Hora do Faro que foi ao ar no último domingo (5).

Com a chance de ganhar até R$20 mil, ela levou R$16 mil para casa ao participar de um quadro em que precisava acertar o nome dos país que pertenciam às bandeiras.

O juiz o apucaranense Pedrinho Lenharo, de apenas 3 anos, que é conhecido nacionalmente por ser expert em Geografia e conhecer mais de 240 bandeiras do mundo.

Assista ao vídeo:

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

