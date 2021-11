Ruivinha de Marte participa de novo clipe de Anitta; confira

A tarde desta segunda-feira (29) foi um marco na carreia da influenciadora e cantora baré Ruivinha de Marte que jamais será esquecido. A amazonense esteve no Solar da Beira, no mercado do Ver-o-Peso, em Belém, capital do Pará, onde participou da gravação de um clipe com a cantora Anitta e o DJ Pedro Sampaio.

Um grande número de pessoas prestigiou o evento, inclusive registrando em vídeo a passagem das duas celebridades pelo local. “Gente, venci a vida, eu zerei a vida”, disse Ruivinha.

Ainda não foi divulgado o título da música, mas diversos cartazes estão sendo espalhados na cidade com a foto da cantora e o escrito “Novinha”.

Confira imagens da gravação:

