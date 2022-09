Ruivinha de Marte foi confirmada em “A Fazenda 14”

Seis dos 24 participantes que estarão em “A Fazenda 14” foram anunciados nesta terça-feira (6) pela Record. Entre os nomes revelados, estava o de Ruivinha de Marte. A influenciadora e TikToker, de 25 anos, ficou popular nas redes sociais por conta da dança e do seu jeito divertido. Será que ela irá cativar o público da 14ª temporada do reality rural?

Apesar do nome da Ruivinha de Marte ter sido confirmado no “Hoje Em Dias“, rumores sobre a participação da artista no reality show da Record já existem desde 2021. Aliás, a própria Ruivinha confirmou que negou convite para a “A Fazenda 13”. Ainda bem que ela mudou de ideia, né?

A verdade é que não é à toa que Rodrigo Carelli já tenta trazer a Ruivinha de Marte para o reality rural. Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e quase 18 milhões apenas no TikTok, Ruivinha é sucesso por onde passa! A jovem amazonense canta, dança e já fez até participação especial no clipe de “No Chão Novinha“, de Anitta com Pedro Sampaio.

Mas, apesar de ter se destacado dançando no TikTok, Ruivinha de Marte logo mostrou que tinha mesmo era vontade de ser cantora! A jovem já lançou diversas músicas, como “Sozinha, Solteira“, em parceria com MC Loma, e “Bumbum de Grilo“. Mas o currículo dela não para por aí, viu? Até com Joelma, ex-vocalista do Calypso e de quem sempre foi fã, Ruivinha teve a oportunidade de cantar ao lado.

