Ruivinha de Marte é a 10ª eliminada de “A Fazenda 2022”

Ruivinha de Marte foi a décima eliminada de “A Fazenda 2022” (RecordTV). A influenciadora foi a menos votada, com 24,58%. No programa, vence a berlinda o peão que mais receber votos para continuar.

Bia Miranda e André Marinho seguem no reality show rural — a neta de Gretchen teve 39,84%, e o cantor, o primeiro a voltar para a sede, teve 35,58% dos votos.

Adriane Galisteu lamentou não poder abraçar Ruivinha, agradeceu a participação da influenciadora no programa e questionou suas atitudes no jogo.

“A gente queria mais a Ruivinha, a gente queria mais dança. Eu me lembro no dia que começou tudo isso, lá atrás, no início de tudo, você falou: ‘Ah, eu vou responder as coisas no deboche, eu vou brincar muito.’ E eu senti muita falta disso que você falou lá atrás, na nossa coletiva de imprensa. Lembra disso?”, questionou a apresentadora.

“Lembro. A pressão do jogo, tudo que você faz lá dentro vira motivo pra voto, vira motivo pra tudo. E eu fiquei com muito medo das pessoas me julgarem e até hoje lá dentro do programa eu andava meio pisando em ovos. As pessoas viam eu fazendo as coisas e jogavam isso na minha cara. E eu fui me podando cada vez mais”, justificou.

Por UOL