Ruas do conjunto João Paulo recebem recapeamento completo da Prefeitura de Manaus

Pela primeira vez, desde a sua criação, o conjunto João Paulo recebe o serviço de recuperação total em sete vias de acesso. Localizado no bairro Nova Cidade, zona Norte, o conjunto está sendo contemplado pelas obras de recapeamento da quarta etapa do Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus, o Requalifica, lançado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, como parte do pacote em homenagem ao aniversário da capital.

O diretor de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Tabajara Ferreira Júnior, explicou que os trabalhos se concentram nas principais vias onde trafegam coletivos. “Não só os moradores desta área, mas também quem circula por estas ruas será beneficiado. Vamos entregar uma via totalmente nova e com sinalização, conforme nos determinou o prefeito Arthur”, disse.

Os trabalhos já foram iniciados com os serviços de fresagem em uma das principais ruas de acesso ao conjunto, a avenida Dom Jackson Damasceno. Em seguida, será iniciado o processo de aplicação da massa asfáltica com sete centímetros de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

No total, serão 3,6 quilômetros de vias totalmente recuperados no conjunto. Além da Dom Jacson Damasceno, as ruas Cônego José Monteiro de Noronha, Ruy Adriano Jorge, Ministro Amâncio de Miranda, Pastor Alcebíades, Padre Evaristo Wanderley e outras, também serão contempladas.

Além das ações do Requalifica nas principais vias do conjunto, a Seminf também programou uma ação de tapa-buracos e manutenção de caixas coletoras para as vias secundárias.

Ainda nesta semana, o Programa Requalifica vai atuar, ainda, nos bairros Puraquequara, na zona Leste; Parque 10, zona Centro-Sul; Crespo, Japiim, Petrópolis, São Francisco e Morro da Liberdade, na zona Sul, conjunto Campos Elíseos, no bairro de Flores, zona Oeste; e Cidade Nova, na zona Norte.

Comentarios