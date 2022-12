‘Ruas da Copa’ transmitem partida da Seleção Brasileira de Futebol, às 15h

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) informa que as ruas habilitadas pelo edital “Ruas da Copa” seguirão com os pontos de transmissão para o jogo Brasil x Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022, nesta segunda-feira, às 15h.

As transmissões ocorrerão nas ruas: 24 de Agosto, Morro da Liberdade; ruas 03 e Professora Isaura Barroncas, Alvorada I; rua Capitão Francisco Falcão, São José II e rua Santa Izabel, Vila da Prata.

“Por determinação do prefeito David Almeida estamos apoiando essas ruas habilitadas pelo nosso Edital ‘Ruas da Copa’. Iremos conceder toda a estrutura necessária para todas as transmissões dos jogos do Brasil até o fim da Copa do Mundo”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

As “Ruas da Copa” são um atrativo turístico cultural e já receberam cerca de 100 mil pessoas durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol. A expectativa é de que cada rua receba um fluxo rotativo de ao menos 5 mil pessoas.

Os locais que funcionam como pontos de transmissão receberam da Prefeitura de Manaus apoio como palco, som, telão, iluminação e banheiros químicos.

As ruas estarão abertas para visitação no horário das 9h às 21h. E nos dias dos jogos da seleção brasileira, as pessoas podem ir a uma delas para assistir à partida de forma gratuita.