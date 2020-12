Rotatória do Produtor recebe árvore do ‘Natal do Abraço’

De acordo com a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a campanha do “Natal do Abraço” resgata o espírito natalino e contribui para que as mensagens de solidariedade, fé e amor sejam colocadas em prática.

“Desde 2017, o ‘Natal do Abraço’ leva para as ruas de Manaus as cores, a beleza e o brilho já tradicionais durante esta época festiva. Porém, além de deixar a nossa cidade ainda mais bonita, a campanha também reforça todos os bons sentimentos que o verdadeiro espírito natalino carrega consigo. Nós, o prefeito Arthur Virgílio Neto e eu, acreditamos que o Natal é justamente isso, a solidariedade colocada em prática por meio de um gesto de carinho, de gratidão, de atenção ao próximo”, ressalta.

Batizada como “Árvore dos Sonhos”, o ornamento confeccionado por Juarez Lima e sua equipe envolveu o trabalho de centenas de pessoas e busca homenagear a população manauara. O artista explica que as cores predominantes da árvore simbolizam a luta e os sonhos vivenciados pelos cidadãos da capital.

“A ‘Árvore dos Sonhos’ é uma homenagem especial ao nosso bravo povo manauara, cuja luta cotidiana se depara com desafios, muitas vezes insuperáveis. Essa jornada, permeada de determinação e resiliência, está simbolizada pelo verde e pelo branco, e as luzes e molduras representam a motivação maior, que se renova a cada ano, nas famílias, nas comunidades, nas cooperativas, nos pequenos empreendedores e nos sonhos individuais, que quando se reforçam a cada desafio, se tornam sonhos coletivos”, informa.

Natal do Abraço

O “Natal do Abraço” é o fio condutor da programação de Natal da Prefeitura de Manaus e, neste ano, está mostrando à população que o ato de abraçar vai além do gesto físico, especialmente por conta da pandemia do novo coronavírus.

O eixo “Espírito de Natal”, que trata sobre a ornamentação da cidade e engloba a montagem das grandes árvores, inclui ainda a decoração de ruas, avenidas e complexos viários da cidade, com ornatos natalinos iluminados em forma de laços, caixas de presentes, sinos, estrelas e anjos. Além da árvore na rotatória do Produtor, foram entregues outros três ornamentos, na praça da Matriz, no Centro, na avenida Max Teixeira, zona Norte, e no complexo turístico da Ponta Negra, zona Oeste.

