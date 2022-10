Rosa Weber mantém afastado governador de Alagoas acusado de corrupção

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve o afastamento do governador de Alagoas, PaulonDantas (MDB), investigado por corrupção. Seu afastamento foi determinado por 10×2 votos na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dantas e seus aliados como o deputado Marcelo Victor, presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas e também investigado pela Polícia Federal, estiveram em Brasília nesta terça (18) na expectativa de reverter o afastamento.

A comitiva de Dantas, afastado até o término do seu mandato, ficou hospedada no Hotel B, de alto luxo, mas ainda não há informações sobre quem paga a conta.

Paulo Dantas foi o principal alvo de operação da PF, requerida pelo Ministério Público Federal (MPF) e determinada pela ministra Laurita Vaz, do STF, no curso de inquérito aberto em janeiro para apurar o furto de R$54 milhões dos cofres da Assembleia, nos tempos em seu o governador era seu presidente.

As suspeitas contra Paulo Dantas ganharam força após vídeo em que seu pai, ex-deputado Luiz Dantas, denunciava o próprio filho por corrupção e alertou os alagoanos sobre o risco de reeleger o governador, que chegou ao cargo em eleição indireta na Assembleia Legislativa.

Em outro vídeo, Luiz Dantas se dirige ai filho apelando para que ele se afaste do atual presidente da Assembleia, deputado Marcelo Victor, que exerceria influência negativa sobre o governador, conduzido para “fazer coisas erradas”.