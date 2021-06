Rosa Weber autoriza Wilson Lima a não comparecer à CPI da Pandemia

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu um habeas corpus ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), para que ele possa não comparecer ou ficar em silêncio no depoimento à CPI da Pandemia, que está agendado para ocorrer nesta quinta-feira (10). A informação foi confirmada pela CNN.

Se optar por ir à CPI e decidir responder perguntas dos senadores, o governador do Amazonas estará dispensado da obrigação de dizer a verdade, que é imposta às testemunhas de comissões parlamentares de inquérito.

A decisão coube à ministra por ser ela a relatora de uma ação movida por governadores contra a convocação definida pela CPI. Na convocação como testemunha, o comparecimento é obrigatório e há a obrigação de responder a todas as perguntas que são formuladas.

Como chefes do Poder Executivo dos estados, os governadores entendem que não poderiam ser convocados a falar em uma comissão do Legislativo federal. Além de Wilson Lima, outros governadores de estado foram convocados a prestar depoimento à comissão nas próximas semanas. A decisão da ministra Rosa Weber diz respeito ao governador do Amazonas.

Além de Lima, mais sete governadores têm datas marcadas para comparecer à CPI:

Helder Barbalho (MDB-PA), dia 29/6;

Wellington Dias (PT-PI), 30/6;

Ibaneis Rocha (MDB-DF), 1/7;

Mauro Carlesse (PSL-TO), 2/7;

Carlos Moisés (PSL-SC), 6/7;

Antônio Denarium (PSL-RR), 7/7;

Waldez Góes (PDT-AP), 8/7.

