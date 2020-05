Ronaldo Jacaré testa positivo para COVID-19 e desfalca o UFC 249

Ronaldo Jacaré tomou todas as precauções contra o novo coronavírus na pesagem: subiu à balança de luvas e com máscara, além de ter encarado o adversário, Uriah Hall, mantendo a distância de mais de um metro. Mas o brasileiro testou positivo para a COVID-19 e está fora do UFC 249, neste sábado, em Jacksonville (EUA). Ele dois companheiros de equipe estão com o vírus, deixaram o hotel e foram para casa, onde permanecerão em isolamento.

De acordo com a ESPN dos EUA, Jacaré informou ao UFC que teve um parente que testou positivo para a COVID-19. Ele não apresentou sintomas, mas foi flagrado com o novo coronavírus no exame que teve o resultado divulgado nessa sexta-feira, logo depois da pesagem para o evento.

O UFC soltou comunicado logo depois do anúncio do teste positivo de Jacaré. A organização ressaltou que o evento deste sábado ocorrerá normalmente, sem a presença de público e com todas as normas rígidas do protocolo de segurança desenvolvido pela organização e órgãos de saúde dos EUA.

