Ronaldo Fenômeno anuncia compra do Cruzeiro por R$ 400 milhões

O Cruzeiro terá investimento realizado pelo ex-atacante Ronaldo Nazário na casa dos R$ 400 milhões. Ele comprará 90% das ações da SAF. Em anúncio, neste sábado, o ex-jogador do clube confirmou o acerto junto do presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues. O fechamento do acordo foi realizado em São Paulo e comemorado pelo agora “dono” do clube mineiro.

– Feliz demais de ter concluído essa operação. Dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro aonde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, ir ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeio novamente. Não temos nada que comemorar ainda, mas temos muita ambição – disse Ronaldo.

O investimento de Ronaldo será realizado por meio da empresa Tara Sports, segundo comunicado da XP.

fonte: GloboEsporte