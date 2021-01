Romero Reis sugere estratégia para conter o avanço da Covid-19

O empresário Romero Reis divulgou em suas redes sociais, nesta terça-feira (5), um plano de ação para freiar a contaminação em massa do novo coronavírus, protegendo a população amazonense dos efeitos nocivos da doença que tem causado a morte de milhares.

As sugestões estão centradas em três eixos: ampliação do expediente do Ministério da Saúde (MS); comprometimento de governos e municípios de realizar a vacinação coletiva; exigência de que o cidadão proteja a si e a terceiros.

Romero Reis recomendou a ampliação do horário de funcionamento do Ministério da Saúde com o intuito de aprovar o maior número possível de vacinas eficientes, comprando e enviando para os estados e municípios.

Formatação de parcerias com empresas áreas particulares para o transporte das vacinas gratuitamente e, posteriormente, aplicação destas vacinas na população nas unidades de saúde pública tanto na rede básica quanto nas estaduais.

O empresário também enfatiza que a população deve assumir sua responsabilidade, evitando as aglomerações e cuidando da saúde pessoal, além de lhe ser facultado o direito de se imunizar ou não.

Romero Reis uniu-se ao coro mundial pela adoção de cuidados para a manutenção da vida. Tem utilizado suas mídias sociais para divulgar recomendações que podem reduzir o aumento do número de contaminados, protegendo igualitariamente a população.

Comentarios