Romário é atração em campeonato de futevôlei em Manaus

O craque Romário será a “cereja do bolo” no “Desafio Pump” da primeira edição do Amazon Open de Futevôlei, que começa nesta sexta-feira (27) e vai até domingo (29), no complexo esportivo Nossa Praia Sports (Rua Constelação de Peixes, Morada do Sol, Aleixo, na Zona Centro-Sul). Logo em sua estreia, o Amazon Open já é considerado o maior campeonato de futevôlei da Região Norte, distribuindo R$ 50 mil de premiação em três categorias.

Um dos maiores jogadores do futebol brasileiro em todos os tempos, Romário é o principal astro do esporte que vai meter o pé na areia e mostrar sua habilidade no Desafio Pump, que está programado para domingo, dia do encerramento do show.

O Baixinho, craque da Copa do Mundo de 1994 e tetracampeão com a Seleção Brasileira, fará dupla com Juninho (SC). Do outro lado, estará a dupla formada pelo amazonense Guigui e pela fera Djalminha, meia revelado pelo Flamengo, supercampeão no Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo e ídolo do La Coruña (Espanha).

Programação

Segundo os organizadores do Amazon Open, Ricardo Levy e Paulo Victor Ximenes, astros da modalidade e atletas amadores vão em busca da consagração no campeonato. Os jogos começam na sexta-feira, a partir das 17h30. No sábado e no domingo, as partidas iniciam às 14h, com os portões sendo abertos às 12h.

Realizado pela Federação Amazonense de Futevôlei (FAFV), o evento será disputado em três categorias: Amador, Open e Torneio Amigos do Romário. Haverá venda de ingressos nas rodadas de sábado e domingo, por R$ 20 (cadeira inferior) e R$ 40 (cadeira superior). O complexo esportivo Nossa Praia Sports tem capacidade para receber 400 pessoas pagantes nas arquibancadas. Com esse campeonato, a federação volta a movimentar o seu calendário, com a perspectiva de novos torneios ainda este ano.

Patrocinadores e apoiadores

O Amazon Open de Futevôlei com os seguintes patrocinadores e apoiadores: + Investimentos, Info Store, Rádio Viva FM 95,7 MHz, Gatorade, Athleta, Tuboaços, Companhia Athletica, Yara e Tixa Comunicação Visual.

*Com informações da assessoria