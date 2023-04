Rogério Ceni é demitido do São Paulo

Nesta quarta-feira (19/4), o São Paulo anunciou a demissão do técnico Rogério Ceni após um ano e seis meses à frente da equipe. A notícia foi divulgada nas redes sociais do Tricolor. Na mensagem, o clube agradeceu pelos serviços prestados pelo ídolo, deixando claro que as portas do time estão abertas para ele.

A decisão foi tomada mesmo após a segunda vitória do São Paulo na Sul-Americana, na qual o time paulista venceu o Puerto Cabello por 2 a 0 na última terça-feira (18/4) e lidera o Grupo D. Ceni deixa o clube sem nenhum título conquistado em sua segunda passagem pelo time, tendo disputado 106 jogos, com 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas.