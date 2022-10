Rodrigo Guedes lança candidatura à presidência da Câmara de Manaus

Diante das manobras do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para mudar o Regimento Interno do Legislativo e concorrer à reeleição do cargo na Mesa Diretora, o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) lançou sua candidatura à presidência da Mesa Diretora e defendeu um parlamento municipal independente da Prefeitura de Manaus.

O presidente David Reis apresentou um documento coletando assinaturas dos vereadores que apoiavam a sua reeleição no plenário da CMM. Porém, para ser reeleição Reis precisaria apresentar uma emenda mudando o Artigo 17 do Regimento Interno, uma vez que a reeleição do cargo nas Câmara Municipais do país é proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Guedes considerou a manobra de David Reis uma ameaça à democracia.

Como forma de combater o golpe, Guedes lançou sua candidatura à Presidência da Casa e defendeu a atuação da Câmara como poder independente do Executivo Municipal.

“Houve uma tentativa de golpe neste parlamento. Mudar o regimento interno para garantir uma reeleição é um ato ditatorial, não podemos permitir e felizmente vários vereadores se manifestaram contrários. Sou contra a qualquer autoritarismo, por isso coloco meu nome à disposição dessa Casa para à presidência da Câmara, precisamos de um poder independente e transparente que tenha verdadeiramente o interesse de servir a população”, disse.

Rodrigo Guedes apresentou 10 propostas aos vereadores relacionadas a sua candidatura para a Mesa Diretora. Entre elas estão defesa por uma Câmara Municipal mais independente, inclusiva, sustentável, participativa, transparente, presente e gestora. Além da implantação de um orçamento participativo e Programa Parlamento Jovem na CMM.

