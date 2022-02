Rodrigo Guedes entra com representação contra Amazonas Energia por apagão

Após o apagão que deixou diversos bairros de Manaus e os municípios de Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo às escuras no último domingo, 27/02, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) anunciou que entrará com uma representação nos órgãos de fiscalização para que a empresa Amazonas Energia seja punida. Esta não é a primeira vez que Guedes entra com representação nos órgãos competentes, como Ministérios Públicos Federal e do Estado do Amazonas, contra o mau serviço prestado pela empresa.

“O que aconteceu nesse domingo não pode passar impune. A Amazonas Energia deixou vários bairros de Manaus sem energia elétrica por horas. Foi um problema local, uma falha da empresa na prestação de serviços, na rede de geração e distribuição de energia”, explicou o vereador.

Segundo nota oficial, a concessionária de energia se limitou a explicar que houve um desligamento da conexão ao Sistema Interligado Nacional e da Usina Hidrelétrica de Balbina, mas não se sabe o motivo. De acordo com o vereador, houve uma falha na prestação do serviço, infringindo o Código de Defesa do Consumidor.

“Isso precisa ser punido. Estarei representando junto aos órgãos de fiscalização, Ministérios Públicos Federal e do Estado do Amazonas, no Procon, na Aneel e na própria CPI da Amazonas Energia para que haja punição. O que não pode acontecer é a Amazonas Energia deixar a cidade inteira às escuras e nada acontecer. Chega de impunidade!”, disse.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Assessoria