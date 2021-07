Rodrigo Faro pega covid e deixa Record e SBT em pânico

O ator e apresentador Rodrigo Faro testou positivo para covid-19 nesta sexta-feira (2/7). O apresentador cancelou as gravações de “A Hora do Faro”, da rede Record, e foi hospitalizado.

Mas a Record não foi o único canal que ficou em pânico com a notícia. É que Rodrigo Faro visitou o SBT na quarta (30/6) para uma ação de merchandising com Eliana. Segundo apurou o Notícias da TV, o apresentador não fez teste no ambulatório da emissora de Silvio Santos, como é praxe, apresentando o resultado negativo de um exame que havia realizado no mesmo dia.

Após o diagnóstico positivo desta sexta, tanto a apresentadora quanto os mais de 30 funcionários da produção do programa de Eliana foram afastados do trabalho. Eles serão submetidos a novos exames.

O SBT obriga todos os visitantes a passarem por uma triagem no ambulatório antes de entrarem em suas dependências. Com Faro não foi diferente. Mas, de acordo com o relato do Notícias da TV, o apresentador da Record rejeitou o teste e mostrou um exame feito fora da emissora, que apontava negativo para coronavírus.

