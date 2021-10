Rodoviários realizam paralisação e Manaus amanhece sem ônibus nas ruas

Manaus amanheceu sem ônibus nesta quinta-feira (14). Rodoviários paralisaram os transportes públicos por cerca de uma hora alegando atraso de pagamento.

Os ônibus que normalmente saem das garagens por volta das 5h, não deram nem sinal. Diversos trabalhadores foram prejudicados, as paradas da capital ficaram lotadas e muitos optaram pelo ‘Executivo’.

Após uma hora de parados, Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) entrou em acordo com os rodoviários prometendo pagar os salários atrasados. Às 6h, os ônibus já estavam circulando.

As empresas que participaram da paralisação foram: São Pedro, Global, Via Verde e Expresso Coroado.

Em nota, o Sinetram afirma que desconhecia o motivo da paralisação.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que não foi notificado e desconhece os motivos da paralisação ocorrida no início desta quinta-feira (14/10), entre 04h e 5h30min, nas empresas Via Verde, São Pedro, Global GNZ e Expresso Coroado. O Sinetram destaca que a operação já se encontra normalizada.

