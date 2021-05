Rodoviários paralisam frota e cobram prioridade na vacinação em Manaus

Ao menos 20% da frota da empresa Global Green, operadora de transporte público responsável por várias rotas de ônibus de Manaus e que atende a Zona Leste de Manaus, região mais populosa da cidade, foi paralisada desde a madrugada desta segunda-feira (10).

Os trabalhadores cobraram reajuste salarial e prioridade na fila da vacina contra a Covid-19 na capital, eles defenderam que devem ser incluídos como grupo prioritário por estar na linha de frente.

Além disso, a paralisação também solicita melhores condições de trabalho. Os coletivos, segundo os rodoviários, precisam ser renovados e muitos estão em situação irregular. A falta de fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foi outro ponto levantado.

A normalização da frota segue sem previsão de retorno. Aguardamos um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e do IMMU sobre as reinvindicações.

