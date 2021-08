Rock in Rio 2022 anuncia Justin Bieber e Demi Lovato no Palco Mundo

As primeiras atrações da próxima edição do Rock in Rio foram anunciadas na noite desta terça-feira (10), na conta do twitter do evento. Demi Lovato e Justin Bieber foram confirmados no Palco Mundo, no dia 4 de setembro de 2022, fechando o primeiro fim de semana da edição. Antes marcado para setembro de 2021, o festival foi adiado por conta da pandemia.

Todas as datas já foram confirmadas e haverá shows nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do ano que vem. Os shows vão acontecer no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro.

O Brasil já recebeu o Rock in Rio em 1985, 1991, 2001, 2011, 2013, 2015, 2017 e 2019.

Confira o anúncio desta terça:

Eu não tô abrindo o line-up do #RockinRio2022 com o Dia do Pop, não, né?! 🤩 Dois ícones, duas estreias no Palco Mundo e muitos hits te esperam no dia 4 de setembro de 2022. @justinbieber e @ddlovato vem aí pra fechar o primeiro fim de semana. 💙 pic.twitter.com/ZYuRo8lVAj — Rock in Rio (@rockinrio) August 10, 2021

FONTE: D24AM

