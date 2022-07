Robô quebra dedo de menino durante torneio de xadrez na Rússia

MOSCOU — Um robô projetado para jogar xadrez quebrou o dedo de um menino de 7 anos durante uma partida em Moscou, na Rússia, na última semana. A informação foi dada por veículos de imprensa locais.

“O robô quebrou o dedo da criança”, disse Sergey Lazarev, presidente da Federação de Xadrez de Moscou, à agência de notícias Tass. “Isso é obviamente ruim.”

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o robô pegando uma das peças do menino. O garoto, então, faz seu próprio movimento, quando o robô agarra o dedo dele.

A robot broke kid's finger at Chess Tournament in Moscow

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said.

