Roberto e Erasmo Carlos são homenageados com Prêmio Nobel Verde no Teatro Amazonas

A primeira edição do Prêmio United Earth Amazônia, o Prêmio Nobel Verde, foi realizado no Teatro Amazonas, em Manaus, nesta segunda-feira (27). O evento contou com a presença do rei Roberto Carlos, que foi homenageado, junto com seu fiel parceiro, Erasmo Carlos (in memorian), pela música ‘Amazônia’, uma composição feita pela defesa ao meio ambiente.

Roberto e Erasmo foram premiados pela contribuição que ambos fizeram, por meio de sua obra musical, à conservação da Amazônia. Falecido em novembro do ano passado, Erasmo Carlos foi representado pelo seu filho Leonardo Esteves.

A cerimônia contou ainda com a presença do presidente e diretor-executivo da United Earth, Marcus Nobel, e representantes da LCTM BrandBuilders, uma das instituições que criaram o prêmio.

Durante o discurso de abertura, o prefeito de Manaus, David Almeida, ressaltou que o prêmio é um reconhecimento importante para o trabalho realizado em Manaus e o seu protagonismo nas futuras discussões ambientais.

“Por que deste prêmio? Porque nós vivemos na maior floresta tropical, no estado mais preservado, na maior cidade da floresta amazônica. Então, nós somos a capital da Amazônia. Esse prêmio, esse reconhecimento e essa luta que agora se unem conosco o Marcus (Nobel), o Ruberson e o Sérgio, é para que essa realidade de dentro das fábricas saia dos muros e chegue nas pessoas, nós queremos fazer com que as discussões sejam das portas de dentro para fora, somos os protagonistas do meio ambiente, somos os maiores preservadores, temos o que ensinar para o Brasil e para o mundo. Eu agradeço a escolha da nossa cidade para ser a primeira do mundo a receber o Prêmio Nobel Verde”, disse Almeida.

A ideia é tornar o Prêmio United Earth Amazônia uma referência como acontece com o Prêmio Nobel, para conscientizar a população a mudar hábitos e atitudes para contribuir com a preservação do planeta, tendo o bioma Amazônia como uma diretriz e salvaguarda. Os organizadores pretendem realizar uma cerimônia anual e levar a iniciativa para outras cidades do mundo, de forma que se torne um prêmio global com características de cada localidade.

Segundo Rubenson Chaves, representante institucional da LCTM BrandBuilder e da United Earth na Amazônia, Manaus foi escolhida e anunciada como sede, em outubro do ano passado, por ser a “Capital da Amazônia”.

“Começamos a falar de projetos e a Amazônia virou o centro da nossa discussão e começamos a falar do United Earth e do Marcus Nobel, e durante toda a discussão, percebemos que o consumidor de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, estão cada vez mais conectados com o planeta, com o que eles comem, com as marcas e projetos que impactam o planeta, e daí surgiu a criação do Prêmio Nobel Verde”, completou Chaves.

Outros premiados

Na área de ESG (responsabilidade socioambiental e governança), os seis projetos premiados foram:

1 – “Vaga-Lume”, na área Educacional, desenvolvido para atender as crianças das comunidades rurais da Amazônia;

2 – “Sataré-Mawé, projeto de Eco-Etnodesenvolvimento que busca a independência econômica por meio da bioeconomia sustentável do guaraná pelas comunidades do Amazonas;

3 – “Sakaguchi Agroflorestal”, projeto de aprimoramento e disseminação do agroflorestal gerando desenvolvimento social e econômico da comunidade de imigrantes japoneses e da região;

4 – “Braziliando”, projeto que desenvolveu a integração entre turistas e os povos tradicionais da Amazônia por meio da inovação em tecnologia de turismo de base comunitária;

5 – “Rede Mulheres do Maranhão”, projeto que promove a inclusão social e econômica por meio do empoderamento das mulheres para o empreendedorismo a partir do cultivo e subprodutos do babaçu;

6 – “Projeto Pamine – Renascer da Floresta”, desenvolvido pela comunidade indígena Paiter Suruí para devolver à floresta o que dela for retirado.

Os premiados receberam uma escultura no formato de uma esfera com seis lados, relacionados com os valores da United Earth, cada um deles representando o homem com seus braços, conectando com a fauna, flora, ar, água, recursos naturais, e com toda a humanidade, integrados e entrelaçados em uma única peça.