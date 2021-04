Roberto Cidade sugere aprimorar tratamento de crianças com câncer no AM

O Projeto de Lei 160/2021, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), visa criar o Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil. A propositura determina que após solicitação médica, exames e cirurgias devem ser realizados em um prazo de até cinco dias, e que o Governo do Estado implemente, junto à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON), uma unidade de saúde especializada no tratamento e prevenção do câncer infantil.

Atualmente, o FCECON atende, em média, 70 crianças por ano e a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) 140 novos casos. Segundo Roberto Cidade, é necessário que o Estado promova um atendimento especializado e dê suporte aos pacientes e familiares, sobretudo os do interior para fazerem tratamento na capital.

“Os números podem não ser tão altos se comparados com os casos de câncer em adultos, mas são suficientes para que o Governo do Amazonas dê um suporte mais especializado a esses pacientes. As crianças, até por não compreenderem bem a doença, precisam de um atendimento mais específico, mais humano. Com celeridade nos exames e cirurgias e com atendimento diferenciado, as chances de recuperação aumentam”, destacou.

Treinamento e pesquisa

Um dos objetivos do Programa é proporcionar a realização de treinamentos, cursos e aperfeiçoamentos de profissionais da saúde, visando melhor atender à criança com câncer e, também, o fomento a pesquisas com foco na prevenção e tratamento do câncer infantil.

