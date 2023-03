Roberto Cidade reforça indicação para que seja criada a Delegacia Fluvial no combate aos ´piratas de rios´

Há pelo menos dois anos, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), vem chamando atenção para a necessidade de reforçar o policiamento nos rios da região, sobretudo, em razão do crescente número de ocorrências causadas pelos chamados “piratas de rios”.

“Em 2021, fizemos uma indicação, por meio de requerimento ao Governo do Estado, solicitando a criação de uma delegacia especializada no combate a crimes praticados por piratas de rios. Alguns empecilhos não permitiram que o projeto avançasse, mas vamos reapresentá-lo e reforçar a importância de que seja colocado em prática. Temos consciência dos esforços da Secretaria de Segurança Pública; no entanto, esse trabalho precisa ser fortalecido e nossa indicação tem essa intenção. Uma delegacia especializada nesse tipo de crime é fundamental”, defendeu.

Além do roubo de mercadorias, os piratas de rios também costumam praticar assaltos, estupros e assassinatos.

“Nossas estradas são os rios e precisamos melhorar a segurança deles. A Aleam aprovou a legislação hidroviária e agora precisamos garantir esse outro aspecto também. Os piratas prejudicam o transporte fluvial e são uma ameaça para as famílias que vivem em flutuantes nos municípios do Estado. Tenho certeza que poderemos contar com o governo do Estado na efetivação dessa indicação”, disse.