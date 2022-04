Roberto Cidade reforça convite para 2º Fórum das Casas Legislativas do AM

Às vésperas da realização do 2º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), reforça o convite para que vereadores e representantes das Câmaras Municipais do interior participem do evento que será promovido pelo legislativo estadual, nos dias 19 e 20 de abril.

“Estamos preparando um grande evento, um momento de troca de experiências, de conhecimento e apresentação de ferramentas que são importantes para ajudar os legisladores municipais a aperfeiçoarem suas atuações e, desta forma, melhorem também as iniciativas em favor da população. Nossa expectativa é repetir o público do ano passado, que foi de mil participantes. Reforço o convite para que todos os municípios do nosso Estado enviem representantes para esse grande evento realizado pela Assembleia do Amazonas”, convidou.

O Feclam tem o objetivo de promover o intercâmbio de experiências entre as Casas Legislativas e debater temas correlatos à atividade legislativa. O evento acontecerá no Auditório Belarmino Lins, na sede da Aleam, e terá como tema: “A adequação entre as Leis e as Políticas Públicas para o desenvolvimento das Casas Legislativas do Amazonas”.

O público-alvo do 2º Feclam são vereadores e servidores públicos das Casas Legislativas do Amazonas e a sociedade civil amazonense.

As inscrições podem ser feitas pelo link.

Programação Feclam

A palestra de abertura do Feclam será ministrada pelo desembargador Luis Felipe Avelino Medina, membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) e terá como tema “Limites da Propaganda Eleitoral”.

Na quarta-feira (20), a programação contará com as palestras “Condutas Vedadas no Período Eleitoral”, com o jurista Leland Barroso, e “Como Fazer Marketing Político nas Redes Sociais”, com o especialista em Marketing Eleitoral Lucas Pimenta.

No período da tarde, serão proferidas as palestras “Leis, Políticas e Desenvolvimento”, com a coordenadora do Projeto Legislab da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), professora Fabiana de Menezes Soares, e “Oratória de Impacto”, com o radialista e autor de livros Paulo Ottaran.

Feclam no calendário oficial da Aleam

O Plenário da Aleam aprovou e promulgou o Projeto de Resolução Legislativa (PRL) nº 80, de 2021, que institui o Feclam no calendário oficial da Casa. De autoria do presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade, a Resolução torna o evento anual para que possa proporcionar o intercâmbio de experiências e a difusão de conhecimento relativos à atividade parlamentar entre as Câmaras Municipais do interior do Amazonas.