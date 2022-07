Roberto Carlos se manifesta após mandar fã calar a boca

Roberto Carlos comentou pela primeira vez o episódio em que mandou um fã calar a boca e aparentava estar incomodado enquanto distribuiu rosas durante show no Rio de Janeiro. O artista voltou a se apresentar no mesmo local do incidente, o Qualistage, na capital carioca, na noite de quarta-feira (20), e lembrou o episódio de 13 de julho.

“Quero falar um negócio… Depois do que aconteceu semana passada, para quem vier pegar as rosas, espera acabar a canção “Jesus Cristo”. É que se não, eu posso estar nervoso né. E quando eu fico nervoso, porra… (risos). Saiu sem querer, viu?! Meu negócio não é falar, é cantar. Quero cantar falando tudo o que sinto”, disse o Rei.

A assessoria de imprensa de Roberto Carlos já havia definido o acontecimento como “coisa atípica”. “Tudo o que Roberto faz gera auê. Mandei tudo o que saiu na mídia e na internet a respeito desse assunto. Roberto viu e não fez comentários. Foi mesmo uma coisa atípica. O que realmente o incomodou foi o fato de os fãs estarem atrapalhando o show”, contou o assessor do cantor ao O Globo.