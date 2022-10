Rishi Sunak será o novo primeiro-ministro do Reino Unido

O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak vai ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador.

A confirmação chega depois de a sua única possível adversária, Penny Mordaunt, ter desistido da corrida e declarado seu apoio ao candidato, o único a conseguir as 100 assinaturas necessárias.

Ontem (23), o ex-premiê britânico Boris Johnson que também concorria anunciou que desistiu da corrida corrida para retornar ao cargo.

Sunak torna-se, assim, o primeiro chefe de governo britânico de origem afro-hindu e carrega agora a missão de superar a crise no país, depois de a antecessora Liz Truss só ter durado 44 dias no cargo.

Rishi Sunak quase precisou enfrentar uma competição ao cargo com a conservadora Penny Mordaunt, que se esforçou para conseguir as 100 assinaturas necessárias para concorrer, mas não obteve sucesso.

No início desta tarde (horário local), Penny Mordaunt desistiu da corrida e declarou seu apoio a Sunak. “Escolhemos o nosso novo primeiro-ministro. Esta decisão é histórica e mostra, uma vez mais, a diversidade e o talento do nosso partido. O Rishi tem todo o meu apoio”, escreveu em comunicado divulgado no Twitter.

“Todos nós devemos a este país, uns aos outros e ao Rishi estar unidos e trabalharmos juntos para o bem da nação. Há muito trabalho pela frente”, crescentou.

Por RTP