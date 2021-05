Rio Negro alcança a terceira maior cheia da história nesta segunda-feira (17)

O nível do Rio Negro alcançou 29,72 metros, nesta segunda-feira (17), em Manaus. Já é a terceira maior cheia da história, desde o início dos registros em 1902. A cidade decretou situação de emergência. As informações são do G1.

A água já alcança a Praça do Relógio, um dos pontos turísticos do Centro da cidade. A enchente também afeta a Alfândega de Manaus, um edifício construído na primeira década do século XX e que hoje faz parte do Conjunto Arquitetônico do Porto de Manaus, tombado como patrimônio histórico.

Lojistas na região construíram uma espécie de barricada na tentativa que a água não entre nos estabelecimentos.

A subida da água se aproxima da cheia histórica registrada no ano de 2012, quando o rio chegou a 29,97 metros. A previsão do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) é de que neste ano o nível chegue até a 30,35 metros, ultrapassando o recorde.

Dos 62 municípios do estado, 52 estão alagados. De acordo com dados da Defesa Civil, 408.827 pessoas estão afetadas.

Comentarios