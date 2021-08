Rio Madeira: Balsa sofre acidente próximo a Humaitá

DA REDAÇÃO – Nesta segunda-feira (9/8), uma balsa que vinha de Porto Velho (RO) com destino à Manaus (AM) fazendo o transporte de mercadorias sofreu um acidente na região pertencente a comunidade de Jutuarana, no rio Madeira, nas proximidades de Humaitá.

As circunstâncias do acidente são desencontradas, mas existe a suspeita que a embarcação tenha atingido um banco de areia que a fez tombar para bombordo (lado esquerdo).

Confira vídeo do acidente:

Por conta do impacto, uma boa parte da mercadoria acabou caindo na água e isso chamou atenção dos ribeirinhos que moram nas proximidades. Vários fardos de açucar, caixas com óleo de cozinha, além de sacas de ração animal, entre outros produtos, foram levados por pessoas que chegavam em barcos vazios e saiam abarrotadas de produtos.

Segundo o empresário Milton Campos, esses tipos de acidentes são frequentes na região e refletem o descaso das autoridades no que diz respeito a falta de manutenção da BR 319 (Transamazônica) no trecho entre Roraima e Amazonas. “A BR 319 não pode ser recuperada porque existe a questão ambiental, mas ninguém vê o tanto de balsas com produtos que já afundaram nesse rio [Madeira] e ninguém comenta. Não existe maior crime ambiental do que esse”, questiona.

PROBLEMA ANTIGO

Todos os anos, milhões de reais são perdidos pelo empresariado por conta de acidentes dessa natureza envolvendo transporte de produtos para abastecer grandes centros comerciais da região Norte e até países fronteiriços, como a Venezuela. “A gente carrega nas fábricas e traz até Porto Velho. Por uma questão logística e para diminuir custos fazemos o transbordo para as balsas. Desde que estou em Roraima [cerca de 30 anos] é assim que funciona”, salienta.

No final das contas, ele faz um apelo às autoridades cujo problema diz respeito. “Quando o assunto é BR 319 ninguém fala em recuperação. Agora, nosso presidente [Bolsonaro] começou bater cabeça com a oposição. Deveria deixar esse assunto para o povo dele resolver. Ele tem é que trabalhar, fazer as coisas acontecerem, como a recuperação da nossa rodovia.”

REPORTAGEM: EDY LIMA

