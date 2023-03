Rio Grande do Norte vive primeiras 48 horas sem ataques criminosos

O Rio Grande do Norte teve suas primeiras 48 horas sem ocorrências de ataques criminosos desde o dia 14 de março. O estado tem enfrentado uma onda de violência, com um total de 307 ataques registrados até o momento. Nesta segunda-feira (27), mais 57 suspeitos foram presos em uma operação realizada em 14 municípios, elevando o número total de prisões para 263.

A operação, chamada de Agere pro Viribus, ocorreu nas cidades de Natal, Apodi, Mossoró, Extremoz, Goininha, Tangará, Tibau do Sul, Várzea, Macau, Pendências, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Parnamirim. Além dos presos, dois suspeitos morreram em confronto com a polícia nos municípios de Extremoz e Pendências. Armas de fogo e drogas foram apreendidas durante a operação.

Transporte

O transporte público continua operando com horário limitado até as 19h. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Natal, a frota já ultrapassa os 80%, com 42 linhas de ônibus e cerca de 250 veículos em operação. Outros 46 veículos do transporte alternativo também voltaram a circular.

Situação ainda preocupa

No entanto, Laumir Barrêto, Diretor Executivo e de Relações Institucionais da Federação do Comércio potiguar, considera a situação ainda preocupante. “Não tendo o transporte normal para os nossos colaboradores, não conseguimos estar com as nossas lojas funcionando em sua plenitude. Além da dificuldade dos colaboradores chegarem, alguns deles sequer conseguem ter o transporte porque a quantidade de ônibus circulando não é suficiente para fazer esse trabalho”, afirma.