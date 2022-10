Ribeirinho da rede municipal de ensino representa Manaus em competição nacional

MANAUS — O estudante Carlos Gabriel Rodrigues, 13, do 7° ano, da escola municipal São Francisco das Chagas, localizada à margem esquerda do rio Negro, na zona ribeirinha, está representando a Prefeitura de Manaus na fase final da XXIV Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). A competição tem o objetivo de despertar nos alunos do quarto ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino superior o interesse por ciência da computação.

O estudante está classificado na modalidade “Iniciação”, que consiste em provas feitas com papel e lápis, com tarefas sobre lógica no formato de múltipla escolha. A OBI iniciou em março deste ano e possui três fases. A aplicação destas fases ocorreu de modo presencial em escolas designadas pela coordenação da competição.

A escola municipal São Francisco das Chagas atende 40 estudantes da educação infantil, do 1° e do 9° ano do ensino fundamental. A gestora da unidade de ensino, Carla Pereira, disse que o estudante é reflexo das ações de qualidade coordenadas pela Secretaria Municipal de Ensino (Semed) na Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural.

“O aluno reflete o trabalho de qualidade que está sendo desenvolvido na escola, através da questão da informática e do raciocínio lógico. Também recebemos novos computadores e equipamentos, que ajudam ainda mais no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes”, declarou a gestora.

Para Carlos Gabriel, esse momento é muito especial para sua trajetória estudantil. “O sentimento é de alegria em está participando dessa competição de informática. Eu estudei e me dediquei bastante para participar dessa olimpíada. Fico feliz pelo apoio que recebi do professor, porque percebi que é muito importante que a gente siga sempre nossos sonhos”, declarou.

O coordenador do Centro de Tecnologias Educacionais (CTE) da unidade de ensino, professor Luiz Carlos, foi o responsável pela orientação do estudante na OBI. O educador explicou como a participação do estudante na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) é positiva.

“Eu, como professor, trabalho o conhecimento da escola e conteúdo. Enquanto coordenador do CTE trabalho as habilidades para desenvolver esse conteúdo. A OBI é um concurso que ajuda os alunos a desenvolver esse potencial trabalhado em sala de aula, como o ensino da informática e suas aplicações”, comentou Luiz Carlos.

