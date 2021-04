Revitalização da rotatória das Letras na Darcy Vargas é iniciada

As rotatórias de importantes avenidas da cidade estão com aspecto renovado. A Prefeitura de Manaus, por meio das equipes da Secretaria de Limpeza Urbana (Semulsp) está realizando um trabalho de revitalização dos espaços públicos. E nesta semana, o monumento das Letras, na avenida Darcy Vargas, na Chapada, zona Centro-Sul, começou a receber melhorias.

No local estão sendo feitos serviços de podagem, limpeza, varrição e pintura. As equipes também irão executar ações de paisagismo na área. O entorno da rotatória está sendo revitalizado com a retirada de entulho e capinação do mato. Os pedestres e motoristas que passam pelo local já podem notar a diferença no paisagismo e na trafegabilidade.

O secretário de Limpeza Urbana, Sabá Reis, destacou que os trabalhos na pasta são constantes, e que a determinação do prefeito David Almeida é de levar mais qualidade de vida à população. Ainda segundo ele, além da área da zona Oeste, as equipes também estão atuando na revitalização de rotatórias na zona Leste.

“Nesta semana, além desta rotatória, também iniciamos os trabalhos de revitalização na rotatória do Armando Mendes e do Cidade de Deus. Esse ponto conhecido como ‘bola das Letras’, estava precisando do nosso trabalho. Vamos além do paisagismo, vamos cuidar da iluminação, e principalmente, vamos recuperar o monumento que dá nome ao espaço. O povo da nossa cidade merece que essa área seja bem cuidada”, destacou o secretário.

Nos 100 primeiros dias da gestão David Almeida, mais de 550 pontos da cidade receberam os serviços de limpeza pública.

*Com informações da assessoria

