Réveillon da Ponta Negra vai acontecer em três locais

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e a Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos (Manauscult), realizaram uma visita técnica ao anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste, nesta quinta-feira, 3/11, para ajustar detalhes da programação festiva de fim de ano.

Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult, explica que a ideia é que o evento harmonize com o Natal das Águas, programação do calçadão da Ponta Negra, e o Fan Fest, no Anfiteatro.

“A Praia da Ponta Negra será outra a partir de agora com esse Réveillon. Tenho certeza que a cidade de Manaus há muito espera por um grande evento aqui na Ponta Negra. Os técnicos aqui vieram para se certificar da proposta da Manauscult”, destaca.

Da mesma forma que o #SouManaus e o Boi Manaus 2022, as festividades de fim de ano contarão com a atuação do Centro Integrado de Cooperação e Controle do Município (CICCM), sala de monitoramento coordenada pelo CCC, que integra os principais serviços do estado e prefeitura, garantindo o melhor evento para quem sair de casa.

“Nós já temos montado para essa parte da Ponta Negra mais de 15 câmeras. Estamos verificando outras câmeras para começar a focar a orla e a areia, onde o evento vai acontecer”, detalha Sandro Diz, superintendente do CCC.

Alberto Neto, subsecretário da Secretaria Municipal de Segurança Pública (Semseg), explica como será a atuação da guarda municipal, que agora é armada, em torno do evento.

“Essa nova guarda municipal está cada vez mais estruturada e treinada. Agora nós estamos desenvolvendo essa parceria com os grandes eventos daqui da cidade. Ela vai estar aqui em todo o perímetro. Nós vamos estar no controle de acesso, vamos estar na segurança das autoridades, na segurança dos bens, das instalações da prefeitura”.

Com o formato já definido, o Réveillon acontecerá em três pontos da Ponta Negra e contará com uma programação gospel entre as atrações artísticas que serão anunciadas pelo prefeito David Almeida no decorrer das próximas semanas.