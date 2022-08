Reunião no PSG tem ‘puxão de orelha’ em Neymar e Mbappé, diz jornal

FRANÇA — As polêmicas envolvendo uma briga entre Neymar e Mbappé movimentaram o noticiário ao redor do mundo nos últimos dias. No entanto, de acordo com o Le Parisien, uma reunião no Paris Saint-Germain colocou um ponto final no assunto.

No último sábado, 13, os dois se desentenderam por conta da escolha de quem bateria um pênalti na vitória sobre o Montpellier por 5 a 2. A dupla teria participado de uma conversa com o técnico Christophe Galtier e o diretor esportivo Luis Campos.

O jornal afirmou que Neymar e Mbappé levaram um “puxão de orelha” e que Campos disse aos dois que o comportamento da dupla não poderia afetar a equipe em campo. O diretor do PSG pediu que a “roupa suja” fosse lavada internamente e não em frente às câmeras. Ainda segundo a publicação, os dois assumiram os seus erros e pediram desculpas um ao outro.

Campos, que é português, teria mandado uma mensagem a Neymar com a frase: “Você é um grande jogador, e isso que me interessa”. Ao final da reunião, os dois prometeram solidariedade um ao outro.

Por Lance!