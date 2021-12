Reunião do Codam destaca ações da Prefeitura para impulsionar economia

Na última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), destacou o trabalho desenvolvido pela prefeitura, principalmente, por intermédio do Fórum Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus (FOPAZFM). O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15/12, nos formatos on-line e presencial, este último, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), na avenida Joaquim Nabuco, Centro

O secretário da Semtepi, Radyr Júnior, que representou o prefeito David Almeida na 293ª Reunião Ordinária do Codam, elencou as ações positivas e de fortalecimento da economia, realizadas pela Prefeitura de Manaus.

“A atuação do FOPAZFM desde o início, foi muito importante para esse momento atual, diante da pandemia. Pautas como 100% de desconto e um parcelamento diferenciado do Refis municipal foram questões levantadas no fórum, além da operação tapa-buracos, no Distrito Industrial, onde as ruas, há mais de 20 anos, não recebiam investimento de infraestrutura. Podemos destacar, também, o programa Empreendedorismo Rural, lançado por uma ação transversal da Semtepi, utilizando o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), para que as máquinas ociosas, que estavam na Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), dessem trafegabilidade nos ramais, promovendo o empreendedorismo no local”, pontuou.

Na reunião do Codam foram avaliados 34 projetos, sendo 16 de implantação, 14 de diversificação e quatro de atualização. O montante de investimento previsto para os próximos três anos é de R$ 795 milhões. A previsão é a criação de 971 novos postos de trabalho e o remanejamento de outros 1.377.