Retomada de visitas aos presídios está suspensa no AM

A retomada das visitas no sistema prisional do Amazonas foi suspensa após reunião virtual, nesta terça-feira (16), com representantes do Ministério Público do Estado (MPE-AM), da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus) com o secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), coronel Vinícius Almeida.

Na reunião também foi decidido que uma equipe técnica com membros desses órgãos fará uma visita às unidades prisionais, nesta quarta-feira (17), para verificar in loco o nível de segurança das ações que serão tomadas com o retorno das visitas.

“Havia uma decisão anterior com a possibilidade desse retorno para amanhã (17), porém o MPE compreendeu que é preciso fazer uma avaliação mais criteriosa. Então, em conjunto, faremos novas vistorias, novas análises, para ao final verificar se se faz prudente voltar nesse momento”, disse o titular da Seap.

O secretário pede ainda que as famílias tenham um pouco mais de paciência. “Temos o dever de acatar todas as orientações dos órgãos competentes”, orientou Almeida.

Tão logo saia o resultado da vistoria e análise técnicas, a Seap tornará pública a decisão em suas redes sociais e no site da secretaria.

