Retomada de obras do Anel Leste acende expectativa de moradores por progresso econômico na região

Moradores dos bairros que serão beneficiados pelas obras do Anel Viário Leste apontam que o investimento em infraestrutura vai trazer melhorias para o comércio, turismo e trânsito. Realizada pelo Governo do Amazonas, a intervenção urbanística está com 20% concluída e tem previsão de entrega para dezembro deste ano.

A auxiliar de assistente administrativo Rosana da Silva, moradora do bairro Puraquequara, zona leste de Manaus, é uma das pessoas que será alcançada com as mudanças do Anel Leste.

“Vai mudar tudo. O Puraquequara vai interligar realmente a zona norte. Isso aí, para nós que moramos no Puraquequara, e dependendo de sair de lá para cá para a zona norte, fica muito difícil. Eu acredito que isso aí em termo comercial, em termo turístico vai ficar maravilhoso. Eu só tenho que agradecer”, disse Rosana.

Executada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), a obra tem o investimento no valor de R$ 226,8 milhões. O Anel Leste conta com cinco frentes de serviços, executando demolição, terraplanagem, drenagem, pavimentação e paisagismo.

“Nós vamos entregar, esse ano, mais de cinco quilômetros e já fazer a interligação com o viaduto do Distrito Industrial 2, que hora está em construção. Nós estamos aqui na fase final da terraplanagem e no primeiro trecho que nós passamos ainda a pouco já estamos executando sub-base e semana que vem já cai a primeira camada de asfalto”, disse o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

O projeto inclui a construção de uma ciclovia no entorno da Reserva Adolpho Ducke e, junto ao Anel Sul, formam a maior intervenção para a mobilidade urbana de Manaus. As duas obras totalizam 27 quilômetros e interligarão as zonas norte, leste e centro-sul.

“Representa um grande benefício para aquela área do Puraquequara, onde tem várias empresas e vai beneficiar muita gente. Tem a Vila do Purquequara, o Bela Vista, tem 23 ramais onde os moradores podem levantar, todos eles, com essa renda que vai gerar em torno dessa área aqui. Vai passar vem em frente de casa onde eu tenho um comércio e vai beneficiar muita gente ali naquela área também”, disse o microempreendedor Fernando Barros.