Resposta de recrutadora choca candidato a vaga em SC: ‘passou da idade’

A devolutiva de uma empresa de recrutamento gerou polêmica por rejeitar o currículo de um candidato com base na idade dele. No e-mail, a funcionária escreve ao operador de logística Carlos Augusto Luchetti Junior, 45, a frase: “cancela, passou da idade”.

Carlos, que está desempregado há cerca de um mês e tem experiência há 27 anos na área, contou ao UOL que se surpreendeu com a resposta que recebeu. Ele enviou o currículo pela manhã do dia 30 de agosto e a devolutiva chegou no final da tarde do dia seguinte.

“Estou procurando emprego há cerca de um mês. A vaga apareceu para mim em uma página da região que publica esse conteúdo”, conta.

Natural de São Paulo, mas morando em Palhoça (SC), a 22 km de Florianópolis, o operador de logística então decidiu aplicar por responder aos requisitos e pela empresa ter sede na Grande Florianópolis, próximo à cidade onde reside. Segundo Carlos, na descrição não havia indicação de limite de idade para candidatura.

“Estava preparando o café quando eu vi a mensagem [da recrutadora] e fiquei sem entender, indignado. Acho que a pessoa poderia estar conversando com a empresa e acabou enviando o e-mail para mim. Mas, de todas as formas, eu estava sendo ironizado pela minha idade”, diz ele, que ainda relatou não se sentir velho e estar “muito disposto” para trabalhar.

De acordo com uma captura de imagem, a recrutadora responde ao e-mail de Carlos dizendo: “Cancela, passou da idade”, com risadas ao final.

Carlos resolveu responder à recrutadora logo em seguida.

Bom, a idade não é um problema. Você está me julgando pela minha idade; te garanto que dou um baile em dois de 20 [anos]. Deselegante sua resposta, seria mais interessante nem me responder.

Carlos Augusto Luchetti Junior

A publicação repercutiu nas redes sociais e a empresa decidiu se manifestar. Em nota, a Rhi Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional informou que o perfil dele “era acima do desejado” e pediu desculpas pelo ocorrido.

“A forma como o retorno chegou equivocadamente ao candidato foi uma falha jamais utilizada como abordagem de devolutiva em nossos processos seletivos. Sabemos o quanto a mensagem descontextualizada gerou indignação e reiteramos o nosso pedido de desculpas”, diz comunicado.

“A linguagem foi totalmente inapropriada e era apenas para sinalizar um erro de agendamento da entrevista com o candidato, uma vez que seu perfil era acima do desejado para a vaga. Imediatamente, após identificarmos o ocorrido entramos em contato com o candidato, os fatos foram esclarecidos e nos retratamos sobre essa situação a qual também repudiamos e que jamais irá se repetir.”

A RHi ainda informou que “está no mercado há 11 anos, onde já intermediamos mais de 5000 contratações atendendo aos nossos clientes e candidatos sempre com ética, profissionalismo e respeito a todos” e que “medidas administrativas foram e estão sendo adotadas para o aprimoramento constante de nossos serviços.”

Carlos diz que, de fato, a empresa entrou em contato pedindo desculpas pelo erro e que até propôs arrumar uma vaga para ele. “Mas depois disso, não vai ter clima bom para isso”, diz.

Ele afirma que foi a primeira vez que viu um preconceito etário ocorrendo dentro do ambiente de trabalho, ainda que já tenha visto isso se manifestar de outras formas durante a carreira. “Comentavam em tom de brincadeira, por eu ser mais velho. Só que, no final, eu produzia muito mais que o que era mais jovem”, relata.

“Eu sei que isso sempre existiu. Só que não me conheceram pessoalmente, não me viram fisicamente. Todo mundo sabe que isso existe de uma forma velada.”

Apesar do ocorrido, Carlos segue em busca de um novo emprego. Ele diz que muitas pessoas entraram em contato para ajudá-lo a melhorar o currículo e a apresentação no LinkedIn, mas ainda não tem nenhuma proposta em vista.

