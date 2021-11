“Resolver a questão da falta d’água é um compromisso” assegura Robson Tiradentes Jr em comunidades da zona rural de Coari

O problema do abastecimento de água foi a principal demanda abordada, na quinta-feira (25), pelos moradores da zona rural de Coari durante visitas realizadas pelo candidato a prefeito, Robson Tiradentes, e do vice, Coronel Ayrton Norte, às comunidades São Francisco do Jacaré e Laranjal.

Na primeira comunidade, Edineuza Araújo, 46 anos, relatou aos candidatos o cotidiano das mulheres que não tem acesso a água potável.

“Temos muita dificuldade, principalmente, quando o rio está seco. Descemos o barranco muitas vezes, vamos lá na beira do rio, colocamos a água no balde e subimos carregando peso. Com essa água lavamos louça, roupa e cozinhamos. Há 8 anos o poço artesiano que tem aqui no Jacaré está parado. É complicado para nós. Estou confiante que você será prefeito e vai tirar a gente dessa situação”, declarou Edineuza ao revelar seu voto no 20.

Já a agricultora Iraneide Silva, 63 anos, sente que elas e mais cinco famílias que moram em uma área que é extensão da área principal da comunidade Laranjal são excluídos por terem suas casas mais afastadas das demais da localidade.

“Só porque moramos mais distantes não temos direito de ter um poço artesiano e água encanada? Isso está errado! Por isso, tenho fé em Deus que Robson vai ser prefeito e vai resolver definitivamente esse nosso problema. Diferente dos outros, ele vai olhar por nós”, disse a agricultora.

Ao ouvir as dificuldades relatadas pelos comunitários, Robson Tiradentes Jr garantiu que ao ser eleito vai firmar uma parceria entre a prefeitura, por meio da Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari (CAESC), e o Governo do Estado para resolver de maneira definitiva a questão da falta d’água não só na sede do município mas também nas comunidades rurais.

“Temos o compromisso de resgatar a dignidade do nosso povo. Isso passa por levar serviços essenciais à população. Água é um item de extrema necessidade. Vamos construir poços artesianos, caixas d’água e realizar a ligação das tubulações até as casas. São coisas simples, só falta boa vontade para fazer e isso, eu e o Norte, nós temos”, afirmou Robson Tiradentes Jr.

*Com informações da assessoria

Comentarios