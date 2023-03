Residência em Radiologia da FCecon recebe nota máxima em avaliação nacional

O Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), recebeu nota máxima na avaliação do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR).

O programa elevou a pontuação de B para A e igualou a classificação com hospitais referência no tratamento do câncer em nível nacional, entre eles o A. C. Camargo Cancer Center.

O Programa de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da FCecon é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC) e Colégio Brasileiro de Radiologia, sendo custeado pelo Ministério da Saúde (MS).

Atualmente, está na 7ª turma, com seis residentes: sendo dois no primeiro ano de residência, dois no segundo ano e dois no terceiro ano.

“O Governo do Amazonas está investindo na formação de profissionais de saúde para atender a população. Na FCecon, temos uma excelente estrutura em equipamentos e tivemos, nos últimos anos, a aquisição de mamógrafo digital com estereotaxia, tomógrafo e raio-x digital. Além disso, temos médicos preceptores altamente capacitados para ensinar e orientar os residentes”, destaca o diretor-presidente da FCecon, Gerson Mourão.

Avaliação

A avaliação do Colégio Brasileiro de Radiologia é feita através de prova anual. Todos os residentes fazem a avaliação, com grau de dificuldade e exigência conforme o ano de residência que cursam, explica o médico radiologista, preceptor e supervisor do programa na FCecon, Sócrates Lote.

O médico, um dos fundadores do programa na FCecon, destaca a satisfação do programa ter recebido a certificação com conceito máximo.

“É um orgulho muito grande, não só como supervisor da residência, mas como preceptor e acredito que isto é extensivo a todos os preceptores da residência, os que estão alocados na FCecon e também nas entidades parceiras. É um orgulho muito grande. Lembramos que isso é graças ao esforço e aos resultados obtidos nas provas que os residentes fazem anualmente”, disse Lote.

Capacitação

O Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da FCecon foi implantado em 2013 e já formou 11 médicos especialistas nesta área.

São três anos de residência, com, em média, 60 horas de aulas práticas e teóricas semanais, sendo orientados pelos médicos radiologistas da FCecon e entidades parceiras nos diferentes tipos de exames: tomografia, mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética e raio-x. Toda a capacitação busca oferecer à sociedade médicos radiologistas habilitados, destaca a diretora de Ensino e Pesquisa da FCecon, Kátia Torres.

As vagas para inscrição no processo seletivo para residência são ofertadas, anualmente, via Diretoria de Ensino e Pesquisa da FCecon, por meio da Comissão de Residência Médica (Coreme), seguindo as orientações da Comissão Estadual de Residência Médica (Cermam).

O médico José Fernando da Rocha está no segundo ano de residência e destaca o impacto que o programa terá em sua profissão.

“Me sinto muito orgulhoso por este reconhecimento ao programa. Mas independente da classificação, o mais impactante é que temos preceptores conceituados e reconhecidos. Com o conhecimento que eles nos passam, me sinto seguro para ser um bom profissional”, afirma.

Estrutura

Nos últimos quatro anos, o Parque de Imagem da FCecon foi modernizado, com a aquisição de um tomógrafo, um raio-X digital, um mamógrafo digital com estereotaxia e três aparelhos de ultrassom.

“Em relação aos hospitais públicos do Amazonas, contamos com um dos melhores parques de imagem para o diagnóstico de câncer. Na análise das imagens, dispomos de seis médicos residentes, que são acompanhados pelos nossos médicos especialistas”, afirma a gerente do serviço de Imagenologia, enfermeira Janaína Dias.