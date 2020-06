Requalifica 4 chega à avenida Atroaris e já alcança 23 vias em Manaus

A quarta etapa do Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus, o Requalifica, iniciou mais uma frente de obras, desta vez, na avenida Atroaris, bairro Cidade Nova, zona Norte, que receberá novo asfalto em toda sua extensão. Dos 53 corredores viários previstos nesse lote, 23 já foram recuperados pela Prefeitura de Manaus, etapa que deve ser concluída até outubro, com 18 quilômetros recapeados.

“Vivemos um momento delicado, devido à pandemia da Covid-19, mas seguimos com nossos serviços essenciais, levando melhorias diversas aos bairros e comunidades de Manaus, e isso, claro, inclui a infraestrutura. O Requalifica já é uma das marcas dessa nossa gestão, fiscalmente equilibrada, e estruturalmente cada dia melhor”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Com mais de 1,5 quilômetro de extensão, a avenida Atroaris começou a ganhar novo pavimento, nesta quarta-feira, 10/6. O serviço realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) conta com uma equipe de 30 colaboradores e modernos maquinários.

Segundo o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, o trabalho durante a pandemia do novo coronavírus é resultado da gestão do prefeito Artur Virgílio Neto, que planejou e garantiu verbas para a infraestrutura. “Com recursos assegurados, o maior programa de recapeamento asfáltico é uma realidade. Mesmo com a pandemia, seguimos todos os cuidados e estamos levando obras para muitos bairros”, afirmou.

O programa Requalifica 4 beneficia também os bairros Novo Aleixo, na zona Norte, onde as ruas Amazonas e Walter Vieiralves estão sendo atendidas, somando 1,5 quilômetro de recapeamento. No conjunto Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul, a rua Goiás começa a ser recapeada. A estrada do Puraquequara, na zona Leste, tem 15 quilômetros de malha recuperada, e a rua Ferreira Dias, no bairro Flores, com quatro quilômetros, continuam com frentes de obras.

